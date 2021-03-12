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В последние годы продавцы одежды были вынуждены платить всё большие деньги за съёмки с моделями из Европы. Это создавало «давление» на рынок и повышало цену конечных продуктов. Теперь появилась более доступная альтернатива, предложенная группой Alibaba.

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Сегодня в социальной сети Weibo опубликована информация о том, что технология Taji позволяет создавать реалистичных виртуальных персонажей, неотличимых от реальных людей.

Продавцы одежды смогут создавать статичные изображения, короткие видео и даже «живые» трансляции. Кроме того, технология неким образом будет снижать риск кражи графического контента.

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Искусственный интеллект использует инновационный алгоритм, позволяющий технологии добавлять тысячи деталей заданной лицевой «болванке». В то же время, снимки одежды будут преобразованы в 3D-макеты для того, чтобы «одеть» виртуальных моделей. Это поможет снизить зависимость торговцев от настоящих европейских сотрудников и снизить расходы на их содержание.