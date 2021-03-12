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На данный момент русскоязычный сайт Apple предлагает для Mac Pro только 24-ядерные процессоры Intel Xeon W, до 1,5 ТБ оперативной памяти DDR4 EEC и возможность установки до двух видеокарт Radeon Pro Vega II Duo с 32 ГБ памяти каждая.

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По данным инсайдера, новые Mac Pro будут использовать процессоры и видеокарты, разработанные самой Apple. При этом объём оперативной памяти в максимальной комплектации составит «всего» 512 ГБ.

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Источник рассказал о трёх моделях, самая дешёвая из которых будет стоить от 5999 долларов — с 32-ядерными CPU и GPU, а также 64 ГБ оперативной памяти. Модель с 48-ядерным процессором и 256 ГБ ОЗУ обойдётся почти в 12 000 долларов, а топовая новинка с 64-ядерным CPU и 128-ядерным GPU — около $19 000.

Данные инсайдера ещё предстоит проверить. На сегодняшний день в конструкторе Mac Pro уже можно подобрать вариант ценой боле $50 000, поэтому крайне сомнительно, что новые варианты класса Hi-End будут стоить дешевле.