MSI удалила статью об оценке эффективности майнинга с помощью ноутбуков
Как сообщалось в посте MSI, использование майнингового ПО NiceHash с алгоритмом DaggerHashimoto показало, что эффективность ноутбука GE76 Raider с картой RTX 3080 предположительно достигла 52,8 мегахеш/сек — эквивалент работы «десктопной» видеокарты RTX 3070. Также представители компании заявляли, что в следующем месяце появятся данные, насколько прибыльным может оказаться майнинг с помощью ноутбуков.
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Судя по всему, результатов эксперимента ожидать не стоит. Часто любители компьютерных игр довольно негативно относятся к майнерам, из-за которых, по их мнению, взлетели цены на видеокарты различного класса.
Вероятно, в этих условиях MSI решила не рисковать лояльностью постоянных покупателей ради неясных перспектив на рынке майнинговых устройств. С другой стороны, можно предположить, что результаты оказались достаточно интересными — если бы добыча криптовалют оказалась убыточной, об этом можно было бы смело рассказать в блоге. Также не исключено, что интерес к статье вызвал перегрузку сервера.
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