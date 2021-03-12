ZTE S30 Pro получил селфи-камеру на 44 мегапикселя
Производитель рассказал о двух основных функциях смартфона ZTE S30 Pro . На опубликованном вендором постере указано, что она получит OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц. Разрешение селфи-камеры — 44 мегапикселя. При этом дизайн фронтальной панели до сих пор неизвестен. Возможно, аппарат получит круглый, каплевидный вырез для камеры или даже съёмочный модуль вовсе будет спрятан под дисплеем.
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Судя по постеру, задняя панель получит градиентный окрас, а прямоугольный блок основной камеры будет включать 64-мегапиксельный сенсор и LED-вспышку. Остальные спецификации смартфона ещё предстоит выяснить.
Дополнительно известно, что данные о неких смартфонах ZTE под кодовыми названиями 9030N и 8030N появились в базах китайских регуляторов 3C и TENAA. Известно, что ZTE 9030N будет работать под управлением Android 11 и получит АКБ на 3890 мАч с зарядкой мощностью 30 Вт, а также квадрокамеру с 64-мегапиксельным сенсором и боковой сканер отпечатков пальцев.
ZTE 8030N также получит Android 11 и боковой сканер, но основная камера будет иметь всег отри сенсора, главный из которых — на 48 Мп. При этом ёмкость аккумулятора в данном случае повышена до 5860 мАч, а мощность зарядки снижена до 18 Вт. Торговые названия новинок будут объявлены позже.
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