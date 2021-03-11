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Apple сворачивает производство iPhone 12 mini

Хотя в сети многие жалуются на нехватку компактных, но мощных смартфонов, попытка Apple представить подобную модель в целом провалилась. В ближайшее время объёмы производства iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым дисплеем будут снижены более, чем наполовину.
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На практике выяснилось, что смартфоны с большими дисплеями и большими ёмкими аккумуляторами намного популярнее компактных новинок. По последним данным, производство iPhone 12 mini уже в первой половине года сократится на 70%, тем самым общее производство iPhone 12 сократится на 20%.

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Ещё в декабре прошлого года вендор сообщил поставщикам комплектующих, что за первую половину 2021 года объём производства iPhone 12 составит 96 миллионов экземпляров. Из-за проблем с продажами компактной нового смартфона, теперь производство сократится до 75 миллионов.

При этом показатели для компании остаются вполне оптимистичными в сравнении с первой половиной 2020 года, когда на продажи негативно повлияло стремительное распространение вируса. С учётом популярности моделей Pro-серии, внедрения поддержки 5G-сетей и улучшенной камеры Apple не намерена менять планы и рассчитывает выпустить за год 230 миллионов экземпляров.

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