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Глава Redmi рассказал о дефиците чипов для новых смартфонов

Управляющий брендом Redmi пообещал, что спрос на ещё не анонсированный игровой смартфон производителя будет превышать предложение. Виной всему — вероятная нехватка комплектующих в настоящем и обозримом будущем.
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По словам президента Xiaomi Group China и главного управляющего брендом Redmi Лю Вэйбина, «благодаря чрезвычайно конкурентоспособной цене и мощной конфигурации» модели Redmi K40 сформировался дефицит новинок в магазинах. Желающих купить смартфоны больше, чем экземпляров в продаже.

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При этом в отрасли, занимающейся производством мобильной электроники в целом наблюдаются перебои с поставками комплектующих. «В этом году слишком мало чипов, не просто нехватка, но чрезвычайная нехватка», — заявил Лю Вейбин в китайской социальной сети Weibo.

Ещё в январе он впервые сообщил о скором выпуске первого в линейке Redmi смартфона для геймеров. Предполагалось, что гаджет получит флагманский чипсет MediaTek Dimensity 1200 с ядрами Cortex-A78 и Cortex-A55, а также графическим ускорителем Mali-G77. По предварительным данным, премьера нового аппарата состоится или в конце этого месяца, или в начале-середине апреля. Данные о подробных характеристиках новинки будут опубликованы позже.

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