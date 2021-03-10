realme C25: бюджетник с 4 ГБ ОЗУ, чипсетом MediaTek Helio P65 и Android 11
Буквально пару дней назад бренд представил новинку C21 в Малайзии. Теперь готовится новый гаджет C-серии. Он уже прошёл сертификацию в Тайланде и в бенчмарке GeekBench раскрыты некоторые из его спецификаций. Примечательно, что модель с аналогичным кодовым номером RMX3191 уже одобрена индонезийским и европейским регуляторами.
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По данным бенчмарка, realme C25 работает на мобильной платформе MediaTek Helio P65 — на момент премьеры в 2019 году чипсет относился к «мейнстриму». Базовая частота — 1,7 ГГц. Смартфон получил 4 гигабайта оперативной памяти и операционную систему Android 11 «из коробки», вероятно — также и оболочку realme UI 2.0.
В одноядерном тесте модель набрала весьма скромные 383 балла, в многоядерном — 1309 баллов. Ожидаемое время релиза — март-апрель текущего года. Как и другие бюджетники бренда, новинка может получить АКБ на 5000 мАч, LCD-дисплей и тройную основную камеру.
Тем не менее, настоящими массовыми хитами недавнего времени стали смартфоны серии realme 8 — конкурентами линейки Redmi Note 10. Так, realme 8 Pro будет первым смартфоном бренда с основной камерой на 108 мегапикселей.
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