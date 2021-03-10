Qualcomm работает над мощным чипсетом для ARM-компьютеров с Windows
Ожидается, что высокопроизводительная новинка выйдет под торговой маркой Snapdragon, хотя пока она известна под кодовым именем SC8250. Тестируются два варианта, наиболее успешный из которых, возможно, станет конкурентом продукту Apple.
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По данным Windows Central, платформы SC8250 и SC8250XP будет состоять из двух кластеров высокопроизводительных ядер, работающих с разной частотой. Новый чипсет уже предлагается разработчикам электроники и является близким, но более быстрым «родственником» уже существующих платформ серии Snapdragon 8cx.
Решение будет оснащаться GPU Adreno 690, используемым в Snapdragon 8cx второго поколения. Поддерживается дисплей до 14 дюймов и ОЗУ до 32 ГБ. Новая платформа имеет четыре ядра Gold+ с тактовой частотой 2,7 ГГц и четыре ядра Gold (2,4 ГГц), а также нейропроцессор с производительностью порядка 15 TOPs.
Известно, что в некоторых образцах Qualcomm тестирует ядра с рабочей частотой 3 ГГц — оптимальное значение для портативной электроники, позволяющее обеспечить высокую производительность и длительное время автономной работы от АКБ. Так, чипсет Apple M1 обеспечивает двузначные цифры работы без подзарядки аккумуляторов, поэтому решения под Windows должны обладать не худшими характеристиками.
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