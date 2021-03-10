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Ранее покупатель уже получил одобрение антимонопольных органов ЕС. Сделка оценивается в 7,5 миллиардов долларов. По имеющимся данным, теперь Microsoft владеет 23 игровыми студиями «первого дивизиона», тогда как Sony с её платформой PlayStation «наложила руку» на 13.

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В результате сделки Microsoft получит и «дочерние» студии Bethesda — разработчика Dishonored студию Arkane, MachineGames (Wolfenstein), id Software (Doom), tango Gameworks (The Evil Within). Несмотря на то, что формально Bethesda и её «вассалы» будут принадлежать Microsoft, студии сохранят самоуправление. При этом, по словам представителя студии Пита Хайнса, теперь разработчикам игр будет доступно гораздо больше ресурсов, чем когда-либо ранее.

Впервые планы приобретения Bethesda в Microsoft озвучили ещё в сентябре прошлого года. Ожидается, что теперь студия будет выпускать некоторые игры эксклюзивно для платформ Xbox и ПК. Сколько и каких именно — точных данных пока нет, но уже известно, что уже на следующей неделе сервис Xbox Game Pass получит несколько новых игр Bethesda.