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По данным СМИ, в Купертино решили перенести сборку 7-10% смартфонов iPhone 12 на индийские конвейеры. Также компания рассматривает возможность производства здесь новых моделей iPhone 12 Mini. Тем не менее, по последнему вопросу окончательное решение ещё не принято.

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Смартфоны Apple, выпускаемые в Индии, будут продаваться как на местном рынке, так и на экспорт. Помимо прочего, это позволит производителю избежать высоких импортных тарифов при ввозе электроники в Индию. При этом пока неизвестно, скажется ли это благоприятно на цене для местных покупателей.

Производство организовано на принадлежащем Foxconn заводе Hon Hai Precision Industry в штате Тамилнад на юге Индии. Ранее здесь уже организовали выпуск iPhone XR и iPhone 11, популярных среди местных платёжеспособных покупателей. В каких регионах будет продаваться «экспортная» индийская модель, будет объявлено в будущем.