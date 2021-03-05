"Росомаха": сверхсекретный проект Google подарит людям суперспособности
Вдохновение при поиске названия проекта черпали в кинематографе. Wolverine — отсылка к миру комиксов и фильмов «Людей Икс», в котором персонаж Росомаха (он же Логан) получил сверхъестественный слух в результате генетических мутаций.
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Команда Google начала серьёзные работы ещё в 2018 году, выпустив серию прототипов, одобренных топ-менеджментом компании, в частности — со-основателем Google Сергеем Брином. По словам представителя разработчиков, проект предназначен для «исследования будущего слуха», однако от подробных комментариев в компании воздержались.
По данным источников, команда «Росомаха» готовит носимое на одном ухе устройство, оснащённое многочисленными сенсорами. Технология найдёт применение в различных сферах. Одной из первоочередных задач является «сепарация» голоса, позволяющая носителю AR-гаджета без затруднений слышать одного избранного говорящего в многоголосой шумной среде.
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