В Японии PlayStation 5 покупают в десятки раз больше, чем Xbox Series X/S
В частности, на прошлой неделе Sony добилась рекордных результатов. PS5 покупали в 22,7 раза чаще, чем Xbox Series X/S. На данный момент PlayStation 5 уже семнадцатую неделю присутствует на японском рынке (стандартная версия с оптическим приводом, а также «цифровой» вариант без него).
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Спрос на приставки постоянно растёт. Так, на прошлой неделе продано 33 838 экземпляров, на 35% больше, чем неделей ранее. При этом особым спросом пользуется стандартная версия — её продажи выросли на 40%, тогда как «цифрового» варианта без привода — всего на 6% (3721 экземпляр).
При этом некоторые до сих пор приобретают PlayStation 4 и спрос на них тоже растёт. На прошлой неделе пользователи купили на 9% больше консолей: 3217 единиц, включая PS4 Pro. Последних, правда, было продано за семь дней всего 16 штук на всю страну. Хорошо продаётся и Nintendo Switch. За аналогичный период покупки Switch и Switch Lite выросли на 5% до 78 049 экземпляров.
На этом фоне успехи Microsoft выглядят довольно бледно. Всего компания продала в Японии 1487 консолей Series X и S, (230 приставок за прошлую неделю). Даже PS4 продавалась в разы активнее. По словам представителя Sony, единственным существенным препятствием для дальнейшей экспансии является дефицит комплектующих.
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