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Если в модели первого поколения использовалась мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 765G, то OnePlus Nord 2 будет оснащён одним из новейших решений MediaTek. По некоторым данным, релиз нового смартфона ожидается уже до начала лета текущего года.

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Примечательно, что источники называют Nord 2 одним из первых гаджетов, использующих новую «околофлагманскую» однокристалльную систему MediaTek Dimensity 1200 с поддержкой 5G. Чипсет уже представили в самом начале текущего года, но пока смартфонов на его основе на рынке нет.

Более того, OnePlus Nord 2 станет первым устройством в истории бренда, использующим мобильную платформу MediaTek вместо Qualcomm. Например, в прошлом году в серии OnePlus 8 компания применяла флагманский Snapdragon 865, в Nord — более бюджетный Snapdragon 765G, в OnePlus Nord N10 5G — Snapdragon 690 5G, а в OnePlus N100 — Snapdragon 460. Чем продиктовано решение, достоверные данные пока отсутствуют.