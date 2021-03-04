realme 8: Super AMOLED-дисплей, чипсет Helio G95 и камера на 64 мегапикселя
CEO Мадхав Шет опубликовал в Twitter фото realme 8 на фоне коробки, на которой указаны основные спецификации. Пока известно, что смартфон получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей — до этого компания использовала исключительно LCD-матрицами.
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Ожидать роста производительности в сравнении с моделями предыдущего поколения не стоит — смартфон построен на 12-нм платформе MediaTek Helio G95, уже используемой в realme 7. Также известно, что модель получит АКБ ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой Dart Charge мощностью 30 Вт через порт USB Type-C.
В отличие от realme 8 Pro, в котором будет применяться 108-мегапиксельный сенсор, упрощённая версия использует 64-мегапиксельную матрицу. Всего модуль камер получит 4 сенсора и двойную LED-вспышку. О цене устройства будет объявлено позже.
Примечательно, что водяной знак на фото, размещённом в блоге, свидетельствует о том, что оно сделано на камеру realme 8 Pro. Желающие могут составить представление о качестве снимков.
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