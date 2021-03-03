2021: Samsung представит чипсеты Exynos с GPU AMD
По данным известного инсайдера Ice Universe, Samsung представит графические процессоры уже в июне, а собственно чипсеты будут анонсированы позже. Первый гаджет с GPU AMD, вероятно, появится в продаже только в следующем году, хотя официальное расписание релизов пока отсутствует.
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Хотя «по умолчанию» предполагается использование новых решений в смартфонах, не исключено, что они будут задействованы и в новых ноутбуках Samsung под управлением Windows 10. По данным южнокорейских источников, лэптоп на базе Exynos 2200 может появиться уже в третьем квартале текущего года, после традиционной премьеры очередного семейства смартфонов Galaxy Note. Ранее ноутбуки с Windows на архитектуре ARM использовали исключительно железо Qualcomm.
Некоторые данные о платформе серии 800 уже раскрыты инсайдерами — чип под кодовым названием S5E5515 должен стать преемником Exynos 850 (S5E3830).
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