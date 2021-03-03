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Считается, что это один из наиболее масштабных в финансовом отношении прецедентов в области патентного права за всю историю США. Права на использованные технологии на данный момент принадлежат VLSI Technologies, формально занимающейся разработкой микрочипов. Один из патентов связан с управлением тактовой частотой процессоров, второй описывает метод энергосбережения при работе памяти.

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Представители Intel готовятся к дальнейшим судебным тяжбам. VLSI подала иски против компании не только в Техасе, но и в других штатах. Дальнейшего судебного рассмотрения ждут ещё шесть случаев нарушения патентного законодательства. Всего заявитель рассчитывает получить 7,1 миллиарда долларов, а также роялти в будущем, оплату судебных издержек и других расходов. Общая сумма может составить $11 миллиардов. По некоторым данным, первое решение суда уже сказалось на стоимости акций Intel.

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По данным юристов Intel, компания намерена опротестовать вердикт суда в апелляционных инстанциях. Производитель процессоров заявляет, что VLSI не имеет собственных продуктов и единственным источником доходов компании являются судебные процессы. Фактически, VLSI является классическим «патентным троллем», скупающим чужие разработки исключительно для дальнейших тяжб.

Хотя ущерб в 2,2 миллиарда долларов для Intel весьма существенный, но не смертельный. В 2020 году прибыль компании составила 77,9 миллиардов. Тем не менее, это «рекордный» для производителя проигрыш. Около десяти лет назад компания проиграла процесс на 1,2 миллиарда AMD. Судебные разбирательства продолжаются до сих пор.