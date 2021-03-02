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Уязвимость кроется в API Microsoft DirectWrite, предназначенном для рендеринга шрифтов. В частности, это средство растеризации текста по умолчанию используется основными браузерами вроде Chrome, Firefox и Edge. С помощью специальных шрифтов семейства True Type злоумышленники получают доступ к ядру системы для дальнейшего выполнения вредоносных действий.

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Участники проекта Google Project Zero сообщили в Microsoft о существовании уязвимости, получившей кодовое название CVE-2021-24093, ещё в ноябре прошлого года. В феврале Microsoft выпустила обновления безопасности для всех уязвимых платформ.

Известно, что проблема касается множества версий Windows 10 и Windows Server, вплоть до версии 20H2. Для борьбы с возможным взломом пользователям рекомендуется обновить все применяемые системы обеспечения безопасности.

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