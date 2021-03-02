Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Google: хакеры могут использовать шрифты для взлома Windows

Специалисты Google обнаружили необычную уязвимость в Windows 10. Она позволяет злоумышленникам получать доступ к ядру операционной системы с помощью собственного программного обеспечения Microsoft особо изощрённым способом.
[ ] для раздела Блоги
1
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
RTX 3060 Ti - много в наличии, смотри
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Уязвимость кроется в API Microsoft DirectWrite, предназначенном для рендеринга шрифтов. В частности, это средство растеризации текста по умолчанию используется основными браузерами вроде Chrome, Firefox и Edge. С помощью специальных шрифтов семейства True Type злоумышленники получают доступ к ядру системы для дальнейшего выполнения вредоносных действий.

реклама

Участники проекта Google Project Zero сообщили в Microsoft о существовании уязвимости, получившей кодовое название CVE-2021-24093, ещё в ноябре прошлого года. В феврале Microsoft выпустила обновления безопасности для всех уязвимых платформ.

Известно, что проблема касается множества версий Windows 10 и Windows Server, вплоть до версии 20H2. Для борьбы с возможным взломом пользователям рекомендуется обновить все применяемые системы обеспечения безопасности.

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

google windows 10 безопасность безопасность комплектующих
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
1
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
26
Kingdom Come Deliverance: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ
9
Обзор и тестирование оперативной памяти для ноутбука DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 2x16 ГБ
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 240R
5
Обзор ультрабука ASUS ZenBook Duo 14
7
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
41
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
142
Обзор мыши Logitech MX Master 3
28

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 41
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 26
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 142
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 39
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Менеджеры DNS распродали RTX 3060 майнерам за несколько дней до старта продаж — расследование Шелест
207
Биткоин продолжает дешеветь, Эфирум потерял 30% стоимости, а видеокарт в рознице становится больше
85
Партнёры NVIDIA могут перестать выпускать GeForce RTX 3060 Ti, если им не разрешат поднять цены
66
Майнеры продолжают наращивать мощности своих ферм несмотря на снижение курса Ethereum на 30%
152
Xiaomi выпустила Android 11 на MIUI 12 для 45 актуальных смартфонов в версиях RU, Global и China
13
Как снижается эффективность воздушного кулера за годы работы - выяснили на примере моделей Noctua
42
Blackview BV6600 с аккумулятором на 8580 мА*ч и NFC поступает в продажу по сниженной цене
1
Майнеры начали использовать Sony PlayStation 5 для добычи Ethereum
111
GSC Game World стала "амбассадором" производителей хлеба из-за своей модельки к S.T.A.L.K.E.R. 2
102
Центробежные вентиляторы не прижились на серийных GeForce RTX 3090
12
Ученые из Кембриджа рассказали о вреде майнинга и его влиянии на загрязнение окружающей среды
28
Процессоры AMD EPYC Genoa получат до 96 ядер, DDR5, PCIe 5.0 и внушительный TDP — данные инсайдера
55
На фоне роста цены Эфира на 13% доходы майнеров стали выше, а видеокарты могут снова подорожать
182
Стали известны цены Xiaomi Redmi Note 10
2
Microsoft выпустила патч, исправляющий критическую ошибку в файловой системе Windows 10
4
Стоимость Xiaomi Redmi Note 10 раскрыли за неделю до презентации
4
Энтузиаст умудрился сократить время загрузки GTA Online почти на 70 %
16
Уровень энергопотребления Core i7-11700F оказался сравним с i9-10900K под нагрузкой AIDA64 FPU
61
AMD внедряет в Zen4 поддержку набора инструкций AVX512
33
Xiaomi Redmi Note 8 Pro ощутимо подешевел – игровой CPU, 64Мп камера, NFC и ИК-порт со скидкой 4000р
2

Популярные статьи

Assassins Creed IV: Black Flag: я не ассассин, я просто мимо проплывал
7
Creative SoundBlasterX G6 - субъективная рецензия
97
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
26
5 интересных игр для онлайн-посиделок с друзьями: Dead by Daylight, Human FF, Gartic Phone и другие
13
20 актуальных утилит для оверклокера в 2021 году — мониторинг, настройка, разгон и стресс-тесты
17
Kingdom Come Deliverance: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
1

Сейчас обсуждают

LaSaper
09:59
Да хрен там. Предприятия строить - рабочие руки нужны. На этих предприятиях работать, опять же рабочие нужны. Образованные, обученные. Вокруг предприятий города строить надо, где рабочим жить. Кормит...
Батон хлеба из S.T.A.L.K.E.R. 2 продают в Польше за 35 рублей
ахахах
09:56
так индуса посади он все дыры вмиг подлатает за миску риса
Google: хакеры могут использовать шрифты для взлома Windows
Сергей Скорняков
09:54
Zen3 такой весь энергоэффективный, только греется почему-то до 90°
Восьмиядерные модели Intel Rocket Lake продемонстрировали характеристики в одной таблице
Сергей Скорняков
09:52
И куда ты эти 2 ядра запихнешь? В рендеринг? Не смеши мои тапки
Восьмиядерные модели Intel Rocket Lake продемонстрировали характеристики в одной таблице
Юрий Андреевич
09:48
Сегодня одни и те же нищие неудачники и стонут в каждом уголке интернета, что и годы назад. Карты были в продаже на протяжении полутора месяцев по нормальной цене. 3070 по 50к лежали практически в каж...
Менеджеры DNS распродали RTX 3060 майнерам за несколько дней до старта продаж — расследование Шелест
Renegade1979
09:48
Ну это хоть вакцина, а не неясно что, которые испытывали на донецких орках, с которых половина все равно стала б груз200 каким-то еще способом. Перед смертью они прокукарекали "служу офшогу Абгамовича...
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
Роман
09:47
Уже фанатики месседжеров появились)
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
ахахах
09:47
скоро власть на украине сменят,поставят Медведчука и хана всему фашизму там.И в америке уже так бухтеть небудут после
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
Ry Zen
09:43
Это какие же? Или ты переживаешь, что гэбня узнала, как ты Ашоту свой писюн отправил? Это для всех спецслужб чрезвычайно важная информация, за тобой уже выехал голубой вагон.
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
Valentin Partizan
09:43
Прям сказку рассказал. Никто тебе просто так бабло не даст печатать. пока вы выведите свою монету на биржу вы как минимум вкините штук 50$, сейчас на хайпе ещё больше, а вот стрельнет или нет ещё под ...
На фоне роста цены Эфира на 13% доходы майнеров стали выше, а видеокарты могут снова подорожать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем