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Ещё до официальной премьеры рекламные материалы Tesla делали прямую отсылку к фильму «Бегущий по лезвию». Дизайн нового угловатого пикапа компании идеально вписывался в мрачный мир фантастического будущего. Но, хотя потенциальные покупатели уже оформили сотни тысяч предварительных заказов необычного электромобиля, успех новинки не гарантирован, и это понимают сами разработчики.

В интервью изданию Automotive News Илон Маск сообщил, что, если машина не будет продаваться, Tesla создаст “нормальный пикап, без проблем». Это является “резервной стратегией” компании и возможный редизайн спланирован заранее.

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Достоверные данные о точном количестве предзаказов на Cybertruck пока отсутствуют. Ещё в ноябре Маск сообщал в Twitter, что покупатели оставили депозиты для покупки уже как минимум 250 000 электромобилей. По данным экспертов отрасли, сегодня число заказов может достигать 650 000. При этом любые цифры не способны стать основой для прогноза продаж. Машины, поступление на рынок которых ожидается в следующем году, будут стоить от 39 000 до 77 000 долларов. Обязательный для заказа предварительный депозит в $100 можно вернуть.