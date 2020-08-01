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Неназванные источники рассказывают об интенсивных переговорах. Ожидается, что решение о продаже принадлежащей SoftBank компании ARM Ltd. примут в ближайшие недели в случае, если будут достигнуты соответствующие договорённости. Пока NVIDIA является единственным серьёзным претендентом на покупку компании.

В случае успеха переговоров сделка станет крупнейшей в истории индустрии полупроводниковых решений. Технологии, принадлежащие компании ARM, являются основой чипов бесчисленных электронных устройств, включая смартфоны Apple и других участников рынка гаджетов. В 2016 году корпорация SoftBank приобрела ARM Ltd. за 32 миллиарда долларов.

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По данным источников, окончательно решение о продаже ещё не принято и сделка всё ещё может не состояться. В этом случае SoftBank способна обратить внимание на других потенциальных покупателей. На данный момент представители NVIDIA, SoftBank и ARM отказались от комментариев.