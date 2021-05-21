Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Примерно к середине июня 2021 года OnePlus планирует выпустить новый смартфон премиум-класса OnePlus Nord 2 или OnePlus Nord CE 5G (точное название пока неизвестно). По слухам, выдающейся спецификацией новой модели будет набор микросхем MediaTek Dimensity 1200, а также высокая частота обновления дисплея.

Компания еще не предоставила подробностей о своих планах на год. Но несколько месяцев назад появились некоторые предположения о модели Nord 2: модель будет оснащена SoC Dimensity 1200, а дата выпуска планируется на второй квартал 2021 года.

анонсы и реклама RTX 3070 в Compeo.ru RX 6900XT - видеокарта для богатых Galaxy S21 - цена упала на порядок Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

OnePlus запустила Nord в Индии в июле прошлого года с чипсетом Snapdragon 765G среднего уровня. Более мощный набор микросхем Dimensity 1200 будет рассматриваться как превосходное обновление.

OnePlus Nord оснащен 6,44-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 90 Гц. Модель оснащена камерой на 48 МП и аккумулятором емкостью 4115 мАч с функцией быстрой зарядки Warp Charge 30 Вт. Ожидаем, что OnePlus выпустит преемника Nord с впечатляющим набором характеристик.