OnePlus к середине июня выпустит телефон на базе Dimensity 1200
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Примерно к середине июня 2021 года OnePlus планирует выпустить новый смартфон премиум-класса OnePlus Nord 2 или OnePlus Nord CE 5G (точное название пока неизвестно). По слухам, выдающейся спецификацией новой модели будет набор микросхем MediaTek Dimensity 1200, а также высокая частота обновления дисплея.
Компания еще не предоставила подробностей о своих планах на год. Но несколько месяцев назад появились некоторые предположения о модели Nord 2: модель будет оснащена SoC Dimensity 1200, а дата выпуска планируется на второй квартал 2021 года.
OnePlus запустила Nord в Индии в июле прошлого года с чипсетом Snapdragon 765G среднего уровня. Более мощный набор микросхем Dimensity 1200 будет рассматриваться как превосходное обновление.
OnePlus Nord оснащен 6,44-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 90 Гц. Модель оснащена камерой на 48 МП и аккумулятором емкостью 4115 мАч с функцией быстрой зарядки Warp Charge 30 Вт. Ожидаем, что OnePlus выпустит преемника Nord с впечатляющим набором характеристик.
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