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В этом году Redmi представила игровой смартфон Redmi K40 Gaming Edition.

В отличие от конкурентов, Redmi K40 Gaming Edition обладает высокой производительностью, а также тонким и легким дизайном, что делает его самым тонким игровым телефоном в этом году с толщиной 8,3 мм и весом 205 граммов.

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Но этот рекорд скоро будет побит, поскольку Nubia RedMagic объявила, что 27 мая 2021 года выпустит RedMagic 6R, который станет самым тонким игровым флагманом в этом году.

RedMagic 6R будет толщиной 7,8 мм и весить 186 граммов, с перфорированным экраном с разрешением FHD +, материалом OLED и размером экрана 6,67 дюйма.

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Задняя часть телефона ничем не будет отличаться от обычных смартфонов: прямоугольная компоновка камеры, на задней крышке нет никаких украшений, только логотип RedMagic, единственной особенностью будет перфорированный экран.

RedMagic 6R тоньше, легче, с меньшей емкостью аккумулятора (4200 мАч), чем игровой телефон RedMagic 6, у которого емкость аккумулятора 4500 мАч.

Новый флагман оснащен процессором Snapdragon 888 с памятью 6 ГБ /8 ГБ /12 ГБ на выбор.