Самый тонкий игровой телефон RedMagic 6R дебютирует 27 мая 2021 года
реклама
В этом году Redmi представила игровой смартфон Redmi K40 Gaming Edition.
В отличие от конкурентов, Redmi K40 Gaming Edition обладает высокой производительностью, а также тонким и легким дизайном, что делает его самым тонким игровым телефоном в этом году с толщиной 8,3 мм и весом 205 граммов.
Но этот рекорд скоро будет побит, поскольку Nubia RedMagic объявила, что 27 мая 2021 года выпустит RedMagic 6R, который станет самым тонким игровым флагманом в этом году.
RedMagic 6R будет толщиной 7,8 мм и весить 186 граммов, с перфорированным экраном с разрешением FHD +, материалом OLED и размером экрана 6,67 дюйма.
реклама
Задняя часть телефона ничем не будет отличаться от обычных смартфонов: прямоугольная компоновка камеры, на задней крышке нет никаких украшений, только логотип RedMagic, единственной особенностью будет перфорированный экран.
RedMagic 6R тоньше, легче, с меньшей емкостью аккумулятора (4200 мАч), чем игровой телефон RedMagic 6, у которого емкость аккумулятора 4500 мАч.
Новый флагман оснащен процессором Snapdragon 888 с памятью 6 ГБ /8 ГБ /12 ГБ на выбор.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила