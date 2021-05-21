Midea анонсировала портативный кондиционер Midea CarryCool Portable Air Conditioner весом 10 кг
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Китайская компания Midea анонсировала портативный кондиционер Midea CarryCool Portable Air Conditioner. Принцип работы аналогичен традиционному кондиционеру.
Midea CarryCool прямоугольной формы с кожаной ручкой для удобного перемещения устройства, его легко перемещать из-за его маленького размера и веса (10 кг). В кондиционере используется технология твин-турбо центробежного воздуховода, которая всасывает воздух с обеих сторон, а выдувает спереди после охлаждения. Объем переработанного воздуха составляет 180 м3/ч, а расстояние подачи воздуха может достигать 4 м.
Во встроенном микрокомпрессоре используется хладагент R410A с охлаждающими способностями 450 Вт и 750 Вт. CarryCool оснащен фильтрами из нержавеющей стали высокой плотности с обеих сторон кондиционера для предотвращения попадания испарений внутрь. Встроенный модуль активного кислорода позволяет устранить специфические запахи внутри помещения.
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Кроме того, кондиционер Midea CarryCool поддерживает управление через приложение, позволяя пользователям регулировать режим и скорость вращения вентилятора прямо со смартфона. Устройство оснащено встроенным высокоточным девятиосевым гироскопом с переключателем защиты от падения. Когда устройство наклонено, компрессор автоматически выключается, а при падении кондиционер автоматически отключается. Высота кондиционера 50,8 см, диапазон температуры 17–39 C.
Стоимость портативного кондиционера Midea CarryCool составляет 2499 юаней (~ 388 долларов США). Товар поступит в продажу 1 июня 2021 года.
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