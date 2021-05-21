Одна из крупнейших страховых компаний США заплатила хакерам-вымогателям 40 миллионов долларов
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Одна из крупнейших страховых компаний США CNA Financial заплатила 40 миллионов долларов в марте 2021 года, чтобы обезопасить себя от атаки вымогателей. Хакеры потребовали 60 миллионов долларов, но страховая компания заплатила меньшую сумму через неделю с момента начала переговоров.
Данная выплата в 40 миллионов долларов считается самой крупной выплатой хакерам. Хотя не так давно существовал слух о том, что у Apple и Acer вымогатели требовали 50 миллионов долларов, но этот слух так и не подтвердился. Хакеры продолжают поиски более крупных выплат: только на этой неделе появилась информация, что Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в размере 4,4 миллиона долларов. Хотя это число не так ошеломляюще, как требования, предъявляемые к CNA, оно все же намного выше, чем предполагаемый средний спрос на корпоративные программы-вымогатели в 2020 году.
Правоохранительные органы рекомендуют не платить выкуп, т.к. потом хакеры будут с каждым разом просить все больше и большие. Страховая компания CNA отказалась комментировать данную ситуацию. Единственное, о чем заявляет страховая компания, что их клиенты от сложившейся ситуации не пострадали.
По данным Bloomberg, вымогателем, заблокировавшим системы CNA, был Phoenix Locker, производное от другого вредоносного ПО под названием Hades. Hades якобы был создан российской группой под названием Evil Corp.
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