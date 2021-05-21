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Компания Realme представила свои новые продукты, в том числе Realme Pocket Bluetooth-колонка, Realme Watch 2 Pro и Realme Buds Wireless 2.

Карманная Bluetooth-колонка Realme разработана таким образом, чтобы она легко помещалась в кармане пользователя, что упрощает переноску.

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Устройство изготовлено из прочного материала, а вес его составляет всего лишь 113 граммов, поставляется с ремешком на запястье.

На колонке установлен драйвер Dynamic Bass Boost мощностью 3 Вт в сочетании с пассивным радиатором. Согласно Realme, гаджет предлагает богатые и глубокие басы, даже когда пользователь находится на открытом воздухе. Степень защиты IPX5 позволяет устройству быть устойчивым к брызгам воды.

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Стереопары и три предустановленных эквалайзера (Bass, Dynamic и Bright) позволяют воспроизводить музыку в стереофоническом режиме.

Подключается колонка к смартфону по Bluetooth 5.0, дальность передачи до 10 метров. Также есть игровой режим для синхронизации звука и видео во время игр или просмотра фильмов, который можно подключить к смартфону с помощью приложения Realme Link.

Полной зарядки аккумулятора хватает на 6 часов активного использования колонки. Заряжается устройство с помощью кабеля USB Type-C, который входит в комплект.

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Карманная Bluetooth-колонка Realme доступна в двух цветовых вариантах - Desert Grey и Classic Black. Ее цена составляет примерно 19 долларов США. На данный момент товар доступен для покупки в Малайзии, но в скором будущем будет доступен и для других стран мира.