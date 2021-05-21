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Компания Vivo официально выпустила свои первые беспроводные наушники с шумоподавлением Vivo TWS 2.

Изюминкой данного устройства остается поддержка шумоподавления до 40 дБ, возможность обнаруживать внешние шумовые звуковые волны через микрофон и излучать обратные звуковые волны для подавления шума.

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Наличие прозрачного режима позволяет улавливать голос и другую информацию через микрофон. Этот режим удобен, когда пользователь не может четко слышать внешние голоса при использовании наушников. Прозрачный режим позволяет избежать полной изоляции от окружающей среды.

Vivo TWS 2 поддерживают сверхчеткий аудиопроцессор DEEP-HD, поддерживают технологию адаптивного кодека aptX, а полоса пропускания передачи звука увеличена вдвое.

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Время автономной работы наушников до 30 часов. При включенной функции шумоподавления гаджет может работать до 4,5 часов без подзарядки. А 15-минутная быстрая полная зарядка позволяет активно использовать наушники в течение 4 часов.

Vivo TWS 2 доступны в двух цветовых вариантах — синем и белом на основных платформах электронной коммерции, таких как Vivo Official Mall, JD.com, Tmall и т. д. по цене 499 юаней (~ 78 долларов США). Их доставка начнется с 1 июня 2021 года.