Компания Vivo анонсировала беспроводные наушники Vivo TWS 2
реклама
Компания Vivo официально выпустила свои первые беспроводные наушники с шумоподавлением Vivo TWS 2.
Изюминкой данного устройства остается поддержка шумоподавления до 40 дБ, возможность обнаруживать внешние шумовые звуковые волны через микрофон и излучать обратные звуковые волны для подавления шума.
Наличие прозрачного режима позволяет улавливать голос и другую информацию через микрофон. Этот режим удобен, когда пользователь не может четко слышать внешние голоса при использовании наушников. Прозрачный режим позволяет избежать полной изоляции от окружающей среды.
Vivo TWS 2 поддерживают сверхчеткий аудиопроцессор DEEP-HD, поддерживают технологию адаптивного кодека aptX, а полоса пропускания передачи звука увеличена вдвое.
реклама
Время автономной работы наушников до 30 часов. При включенной функции шумоподавления гаджет может работать до 4,5 часов без подзарядки. А 15-минутная быстрая полная зарядка позволяет активно использовать наушники в течение 4 часов.
Vivo TWS 2 доступны в двух цветовых вариантах — синем и белом на основных платформах электронной коммерции, таких как Vivo Official Mall, JD.com, Tmall и т. д. по цене 499 юаней (~ 78 долларов США). Их доставка начнется с 1 июня 2021 года.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила