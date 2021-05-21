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Компания Meizu готовится выпустить умные часы Meizu Smartwatch 31 мая 2021 года.

Часы будут схожи с Apple Watch своим квадратным циферблатом, это останется единственным сходством с Apple. Работать Meizu Smartwatch будут на операционной системе Flyme, которая позволит пользователям загружать и устанавливать приложения на устройство. Стандартные функции также присутствуют, такие как воспроизведение музыки, отслеживание активности, услуги мобильных платежей и поддержка подключения eSIM, что дает возможность совершать и принимать телефонные звонки.

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Информация еще не подтверждена, но возможно устройство будет поддерживать функции текущего поколения, такие как мониторинг уровня кислорода в крови (SpO2), отслеживание сердцебиения и многое другое.

Больше информации мы сможем узнать уже в скором будущем после выпуска смарт-часов Meizu Smartwatch в Китае 31 мая 2021 года. На данный момент остается неизвестной цена данного устройства, спецификация, функции, варианты и информация о доступности.

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