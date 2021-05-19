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Компания Huawei анонсировала умные часы Children's Watch 4X Plus, оснащенные тем же дизайном и функциями, что и Children's Watch 4X, выпущенные в прошлом году.

Часы Huawei Children's Watch 4X New Shinning Edition отличаются запоминающимся ярким дизайном, модернизированным тканым ремешком, способным отражать свет, когда часы находятся на свету. Это главное отличие Children's Watch 4X от предыдущей модели.

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У новой модели остались камеры такие же как и у предшественника: 5-мегапиксельная спереди и 8-мегапиксельная сбоку. Камеру можно использовать для фотосъемки, замедленной видеозаписи и дополнительной возможности распознавания лиц, а также для осуществления видеозвонков высокой четкости, что немаловажно для родителей.

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Умные часы обладают высокой водонепроницаемостью. При активированном режиме плавания можно выполнять несколько действий, в том числе снимать подводное видео, субтитры и запись. Для устройства доступны и другие спортивные режимы.

Еще одна выдающаяся особенность Children's Watch 4X New Shinning Edition - впечатляющая встроенная 11-кратная система позиционирования AI, вместе с GPS и технологией Huawei NLT для предоставления пользователю более точных данных о местоположении. Часы оснащены батареей емкостью 800 мАч с поддержкой быстрой 20-минутной зарядки. Также есть поддержка NFC для бесконтактных платежей и встроенный голосовой помощник Xiaodu 3.0.

Новые детские часы Huawei Children's Watch 4X New Shinning Edition представлены в двух цветах: голубая и пурпурная туманности. Цена на часы - 1398 юаней (~ 217 долларов). Часы поступят в продажу 1 июня 2021 года.