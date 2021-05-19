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Совсем недавно компания Huawei представила несколько новых продуктов, среди которых беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4.

На этот раз компания уделяет больше внимания комфорту ношения. Корпус наушников Huawei FreeBuds 4 тщательно спроектирован с изысканной детализацией, а также уменьшением объема наушников на 6,3% и веса на 20,8%, что делает их более компактными. Наушники поддерживают быструю 30-минутную зарядку, полный заряд позволяет непрерывно воспроизводить музыку в течение 14 часов. Наушники оснащены новой модернизированной полуоткрытой технологией активного шумоподавления 2.0, конструкцией полу-в ухе.

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В то же время Huawei FreeBuds 4 используют гибридное шумоподавление с двумя микрофонами, глубину шумоподавления до 25 дБ, что позволяет микрофону более точно улавливать шум окружающей среды. Также они оснащены адаптивным шумоподавлением для человеческого уха (AEM), когда пользователь включает шумоподавление, гарнитура автоматически определяет форму уха пользователя и условия ношения, чтобы соответствовать лучшему шумоподавлению. Механизм улучшения низких частот и большой динамический блок диаметром 14,3 мм обеспечивают качество звука высокого разрешения.

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Huawei FreeBuds 4 можно подключить одновременно к двум устройствам.

Официально продажа Huawei FreeBuds 4 начнется 1 июня 2021 года по цене 999 юаней. И будет доступна в трех цветовых решениях: Frost Silver, Ceramic White и Honey Red.



