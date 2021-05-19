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Midea выпустит робот-пылесос M7 Pro 23 мая 2021 года

Данный робот-пылесос может подметать, пылесосить и мыть пол.
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Midea Group, китайская компания из списка Fortune Global 500 и один из крупнейших производителей роботов и бытовой техники, 23 мая 2021 года запускает новый робот-пылесос Midea M7 Pro.

M7 Pro - последняя модель в линейке интеллектуальных роботов-пылесосов. Новая модель оснащена технологией лазерной навигации, индивидуальными функциями уборки, мощным всасыванием и т. д. Это будет пылесос 4-в-1 с возможностью подметать, пылесосить и мыть шваброй ваш дом.

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Если вы не знаете, Midea Group - популярный производитель электрической и бытовой техники в Китае. Компания специализируется на производстве современных машин и бытовой техники для освещения, отопления, вентиляции и т. д. У компании имеется ряд патентов на свое имя и она реинвестирует 4% своей выручки в исследования и разработки.

В настоящее время Midea сосредоточена на увеличении своей доли на международном рынке и стремится к 2025 году захватить около 10% международного рынка. В связи с этим Midea инвестировала в производственные центры за пределами материкового Китая в таких странах, как Вьетнам, Малайзия, Индия, Египет, США, Таиланд, Бразилия и Аргентина.

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Здесь ЭТО зачем ?
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Что может быть проще ? Однако блоХеры ака школота об этом даже не подозревает
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