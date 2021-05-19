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Теперь совершенно новый Xiaomi FlipBuds Pro доступен для покупателей по всему миру по цене $ 152,30 только на AliExpress.

Воодушевившись новыми наушниками AirPods pro, Xiaomi выпустили FlipBuds Pro, отличительными чертами которых выступают: короткая ножка, изогнутый корпус и зеркальная отделка. Наушники оснащены технологией активного шумоподавления (ANC) и последней версией Bluetooth v5.2.

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Оснащенные аудиочипом сверхнизкого энергопотребления Qualcomm QCC5151 и 11-миллиметровыми сверхдинамичными звуковыми драйверами, наушники обеспечивают надежное и стабильное соединение. Также у данных наушников есть возможность одновременного соединения с двумя устройствами и переключения между смартфоном и ноутбуком с помощью касания, также удаленного управления музыкой и звонками.

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Время автономной работы без подзарядки Xiaomi FlipBuds Pro 7 часов при непрерывном воспроизведении и 28 часов с зарядным чехлом. Этот новый продукт от Xiaomi теперь доступен для продажи по всему миру по цене $ 152,30 на AliExpress.