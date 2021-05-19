Новые наушники Xiaomi FlipBuds Pro теперь доступны на AliExpress за 152 доллара
реклама
Теперь совершенно новый Xiaomi FlipBuds Pro доступен для покупателей по всему миру по цене $ 152,30 только на AliExpress.
Воодушевившись новыми наушниками AirPods pro, Xiaomi выпустили FlipBuds Pro, отличительными чертами которых выступают: короткая ножка, изогнутый корпус и зеркальная отделка. Наушники оснащены технологией активного шумоподавления (ANC) и последней версией Bluetooth v5.2.
Оснащенные аудиочипом сверхнизкого энергопотребления Qualcomm QCC5151 и 11-миллиметровыми сверхдинамичными звуковыми драйверами, наушники обеспечивают надежное и стабильное соединение. Также у данных наушников есть возможность одновременного соединения с двумя устройствами и переключения между смартфоном и ноутбуком с помощью касания, также удаленного управления музыкой и звонками.
реклама
Время автономной работы без подзарядки Xiaomi FlipBuds Pro 7 часов при непрерывном воспроизведении и 28 часов с зарядным чехлом. Этот новый продукт от Xiaomi теперь доступен для продажи по всему миру по цене $ 152,30 на AliExpress.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила