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В прошлом году Samsung представила доступную флагманскую модель Galaxy S20 FE (Fan Edition) в своей линейке. Galaxy S20 FE выпускался в двух моделях: модель 4G, в которой использовался чип Exynos 990 от Samsung, и модель 5G с SoC Qualcomm Snapdragon 865.

Samsung стремится заменить существующую модель 4G с процессором Exynos 990 на модель с Snapdragon 865. Это означает, что в дальнейшем модели 5G и 4G Galaxy S20 FE cмогут работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 865.

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Изменится только процессор, больше никаких изменений не планируется. Модель Galaxy S20 FE 4G с процессором Snapdragon предлагает те же технические характеристики, что и раньше. Это означает, что остаются 6,5-дюймовый дисплей AMOLED FHD +, тройные 12-мегапиксельные задние камеры, батарея емкостью 4500 мАч, до 8 ГБ оперативной памяти, а также защита от пыли и воды IP68.

Samsung отказывается от своего собственного варианта Exynos и заменяет его на Snapdragon. У Exynos 990 есть недочеты: проблемы с нагревом и малая производительность. Хотя Samsung никогда явно не признавал технические недостатки чипа Exynos 990, но то, что они предпочли Snapdragon, доказывает, что Samsung признала Exynos 990 не таким уж и хорошим.

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Samsung уже работает над моделью Galaxy S21 FE, она придет на смену текущей модели FE и выйдет в свет в августе 2021 года.