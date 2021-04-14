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Samsung обычно проводит мероприятия Galaxy Unpacked в конце зимы, в период Mobile World Congress, и поздней осенью (перед праздничным сезоном). Но на этот раз компания проводит редкое весеннее мероприятие в среду, 28 апреля, трансляция которого пройдет в прямом эфире на Samsung.com.

Все это вызывает удивление, поскольку последнее мероприятие Samsung было в январе для своей флагманской серии Galaxy S21, а до этого в сентябре 2020 года для Galaxy S20 FE и Galaxy Z Fold 2.

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Тем не менее, слухи о ноутбуках Samsung распространяются быстрее, чем обычно, предполагается, что это мероприятие может быть посвящено не телефонному оборудованию, а как и в апреле 2019 года, когда были анонсированы новые планшеты.

Недавние слухи указывают на то, что Samsung работает над ноутбуками Galaxy Book Pro и Pro 360. Некоторые из этих ноутбуков будут оснащены процессорами Intel. Но есть вероятность того, что Galaxy Book Go, который оснащен процессором Qualcomm, тоже могут презентовать на данном мероприятии.

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Появился еще один интересный слух о том, что Samsung готовит первую в истории комбинацию процессора Exynos на базе ARM с графическим процессором AMD. Такое устройство, безусловно, дало бы большой толчок вычислениям.

В последнее время Samsung расширяет линейку ноутбуков с Windows, такими как ультратонкий Galaxy Book S, Galaxy Book 2 и очень уникальный Galaxy Book Flex.