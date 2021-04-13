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Samsung запускает новый смартфон, оснащенный технологией квантовой криптографии, которая обещает обеспечить новый уровень безопасности для потребительских приложений, таких как мобильный банкинг.

Устройство Galaxy Quantum 2, разработанное совместно с южнокорейским телекоммуникационным гигантом SK Telecom, будет — по крайней мере в обозримом будущем — доступно только южнокорейской публике и станет вторым смартфоном с квантовым оснащением, выпущенным Samsung.

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Благодаря 6,7-дюймовому дисплею, основной камере 64 МП и чипсету Qualcomm Snapdragon 855+ набор функций Quantum 2 соответствует некоторым флагманским смартфонам Samsung с дополнительной безопасностью квантовой криптографии для некоторых сервисов устройства.

Предшественник Quantum 2 под названием Galaxy A Quantum дебютировал в прошлом году в Южной Корее как первый в мире смартфон 5G со встроенной технологией квантовой криптографии. Как и новый Quantum 2, Galaxy A включает в себя генератор квантовых случайных чисел (QRNG), предназначенный для защиты конфиденциальных транзакций от самых изощренных атак.

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QRNG, разработанный ID Quantique, представляет собой набор микросхем размером 2,5 на 2,5 мм, который использует непредсказуемые свойства квантовых частиц для генерации полностью случайных чисел. Это ключ к повышению надежности криптографических ключей: чем более случайный ключ безопасности, тем сложнее использовать логическую математику для взлома кода.

Большинство классических систем полагаются на генераторы чисел, которые являются детерминированными, т.е. при достаточной вычислительной мощности можно выяснить, из чего состоят криптографические ключи, защищающие конфиденциальные данные на устройстве.

Система ID Quantique, с другой стороны, использует светодиодный источник света, который излучает фотоны на датчик CMOS. Согласно законам физики, поведение фотонов, когда они улавливаются датчиком, является случайным, и поэтому его можно преобразовать в совершенно непредсказуемый ключ.

В Galaxy A Quantum эти не взламываемые ключи используются для защиты различных транзакций, например, путем создания более надежных одноразовых паролей во время двухфакторной аутентификации. QRNG также повышает безопасность хранения конфиденциальных данных, таких как биометрические данные, которые необходимы, например, для авторизации платежей через приложение SK Telecom Pay.

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SK Telecom также позволяет пользователям создавать «квантовые кошельки» на своих телефонах, где полезные документы, удостоверяющие личность, такие как лицензии, документы о страховых выплатах или даже свидетельства об окончании обучения, могут быть зашифрованы с помощью QRNG.

Новый смартфон Quantum 2 расширяет количество услуг, которые можно защитить с помощью квантового шифрования. Такие услуги SK Telecom, как T World, Pass и T Membership, а также услуги мобильного банкинга с Shinhan Bank и Standard Chartered Bank Korea будут предоставляться с использованием QRNG.

«Galaxy Quantum 2 включает больше приложений с квантовой защитой, чем когда-либо прежде, выводя приложения и услуги на новый уровень безопасности в индустрии мобильных телефонов», - сказал Грегуар Риборди, генеральный директор и соучредитель ID Quantique.

Чип ID Quantique также будет автоматически работать с приложениями, которые используют API-интерфейсы Android Keystore, а это означает, что разработчики получат возможность доступа к технологии для разработки большего количества приложений, поддерживающих квантовую криптографию.

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Согласно последней статистике SK Telecom, Galaxy A Quantum было продано более 300000 единиц за первые шесть месяцев после его выпуска, по данным компании, одним из самых высоких объемов продаж смартфонов Galaxy 5G, выпущенных в этом году в Южной Корее. С цифрами, сопоставимыми, например, с продажами S20 и Note 20.

Стоит отметить, что из-за воздействия кризиса COVID-19 показатели продаж Galaxy S20 и Note 20 были ниже, чем продажи телефонов предыдущих поколений,

Тем не менее, SK Telecom подтвердила, что продолжаются обсуждения по расширению линейки смартфонов с квантовым оснащением с планами открыть эту технологию для новых приложений, в том числе для услуг, предоставляемых Samsung Card.

«С помощью Galaxy Quantum 2 мы успешно расширили применение технологий квантовой безопасности для более широкого спектра услуг, включая финансовые услуги и услуги безопасности», - сказал Хан Мен Чжин, вице-президент и руководитель группы маркетинга SK Telecom. «Наши усилия будут продолжать расширять услуги, которые безопасно и надежно предоставляются через Galaxy Quantum 2».

Предварительные заказы на Galaxy Quantum 2 откроются в Южной Корее с 13 по 19 апреля 2021 года, а официальный запуск устройства в стране состоится в конце апреля.