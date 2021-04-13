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Следующий складной телефон Samsung Galaxy Z Fold 3 будет с немного меньшим экраном и батареей, чем его предыдущие модели, вполне возможно, что поступит в продажу уже в июле вместе с новым Galaxy Z Flip.

Планшетный экран Galaxy Z Fold 3 составит 7,5 дюймов, а экран на передней крышке телефона – 6,2 дюйма. Эти размеры экрана дают дополнительное преимущество в виде «нулевых рамок».

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По сравнению с батареей Fold 2 емкостью 4500 мАч, Fold 3 будет с немного меньшей батареей на 4380 мАч. Но это не значительное изменение размера, которое даже несильно повлияет на время автономной работы.

По слухам, в линейке Fold есть и другие изменения, в том числе возможность поддержки S Pen, как у Galaxy S21 Ultra, выпущенного в этом году. Разъем для стилуса в Fold 3 расположен непосредственно в телефоне, что может создать дополнительные проблемы, а также займет место, которое можно было бы заполнить емкостью аккумулятора. Более приемлемо было бы использование дополнительного чехла для стилуса, такого как у Galaxy S21 Ultra.

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Основное изменение в телефоне Galaxy Z Fold 3 – это его тонкость. В данном случае действительно размер может иметь значение. С учетом дополнительного зазора, создаваемого шарниром, толщина Fold 2 в сложенном виде составляет около двух S21 Ultra. Но для того, чтобы следующие модели Samsung могли конкурировать с такими как Huawei Mate X2 и Xiaomi Mi Mix Fold, которые используют похожие конструкции складывания и уже тоньше, чем Fold 2, Samsung необходимо учесть данные обстоятельства и уменьшить толщину телефонов, чтобы их было легче держать и помещать в карман.