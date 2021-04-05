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Huawei анонсировала новые Bluetooth наушники Freebuds 4i с отличным шумоподавлением и более длительным автономным режимом работы.

Данные наушники будут доступны в трех цветовых решениях: черный классический, белый и, непривычный для всех пользователей, красный. В комплекте идут запасные пары резиновых наконечников в двух размерах, что позволяет пользователям подобрать нужный размер индивидуально. Также наушники оснащены сильными магнитами, поэтому бутоны не выпадут из футляра.

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Huawei Freebuds 4i подключаются к любому устройству через Bluetooth и работают как стандартные беспроводные наушники. Однако, для получения всех дополнительных функций вам понадобится установить приложение Huawei AI Life, с помощью которого можно проверять заряд батареи и настраивать управление наушников — по умолчанию двойное касание для воспроизведения /паузы, касание и удержание — это режимы управления шумом.

Аккумуляторная батарея в наушниках емкостью 55 мАч в каждом бутоне, а емкость корпуса - 215 мАч. Компания заявляет, что время непрерывного воспроизведения составляет 10 часов при 50% громкости. Полностью разряженные бутоны и футляр заряжаются менее чем за час. Единственное, чего не хватает Freebuds 4i - это беспроводной зарядки.

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Что же касается качества звука, то здесь имеются полимерные диафрагмы и 10-миллиметровые динамические драйверы катушек, которые прекрасно работают вместе и обеспечивают чистый звук. Звук звонков чистый и ясный, микрофоны отлично улавливают ваш голос даже через две маски.

Huawei Freebuds 4i - одни из самых впечатляющих беспроводных наушников ANC в своей ценовой категории. Компания проделала отличную работу, исправив все, что было не так с Freebuds 3i, сохранив при этом приемлемую цену (~ 99 евро), лучший дизайн, шумоподавление и простую навигацию. 10-часовое непрерывное время работы — находка. Быстрая зарядка и качественное звучание делают наушники в целом отличным комплектом.