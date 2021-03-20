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Поставки OLED-дисплеев Samsung упали на 9%

Поставки OLED-панелей Samsung Display в январе упали на 9%, что составило 45 миллионов единиц по сравнению с предыдущим месяцем
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Поставки OLED-панелей Samsung Display в январе упали на 9%, что составило 45 миллионов единиц по сравнению с предыдущим месяцем. Причиной падения стали низкие продажи iPhone 12 Mini.

В прошлом году Apple выпустила четыре модели iPhone 12 серии с новым дизайном и поддержкой 5G. Данные модели пользовались высоким спросом, в отличие от 5,4-дюймового iPhone 12 Mini.

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Samsung является единственным поставщиком OLED-дисплеев со стеклянными подложками на модели Mini, которые значительно дешевле, чем гибкие пластиковые (полимидные) OLED-панели. Последние используют во флагманских смартфонах iPhone и Galaxy S21.

В январе мировые поставки OLED-панелей для смартфонов составили 53 миллиона единиц, что на 9% меньше, чем в предыдущем месяце. Из общего количества поставок: 45 миллионов единиц поставил Samsung Display, 6 миллионов - LG Display.

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Общий объем поставок панелей для смартфонов, сочетающих OLED и жидкокристаллические дисплеи (LCD), в январе составил 164 миллиона единиц, что на 4% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 35% больше, чем в предыдущем году. Отгрузка жидкокристаллических дисплеев на тонкопленочных транзисторах (TFT) на аморфном кремнии (a-Si) составила 49 миллионов единиц в месяц, на низкотемпературном поликристаллическом кремнии (НТПС) составила 52 миллиона единиц.

В общем рейтинге отгрузок Samsung занял первое место, за ним последовали BOE и Tianma, занявшие третье место. В январе три компании вместе поставили 65% всех панелей для смартфонов.

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