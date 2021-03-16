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Новый сезон Fortnite, получивший название «Primal», начинается с олдскульного оружия и новых игровых персонажей, включая Лару Крофт. История начинается после окончания финала нулевого кризиса - уникальной одиночной миссии, в которой игроки пытаются восстановить разрывы в реальности, вызванные энергетической сферой нулевой точки.





Вы попадаете в измененный ландшафт, в центре которого вырисовывается шпиль, здесь и находится нулевая точка. Во время финала сфера испустила таинственный импульс, превративший остров в примитивную пустыню, где обитают злобные животные и послушная добыча, от свирепых волков до прирученных кур. Катаклизм также привел к исчезновению всех современных технологий, замененных более традиционной огневой мощью, включая пистолеты, дробовики и луки.

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В новом сезоне появятся новые кроссоверные персонажи, в том числе эксперт по выживанию Лара Крофт и звезда бразильского футбола Неймар.

Fortnite продолжает развиваться интересными и неожиданными способами, расширяя игру и список персонажей, одновременно представляя большое количество знакомых лиц из других популярных франшиз. Будет интересно увидеть, на сколько Fortnite будет успешен в следующем сезоне и появятся ли в нем новые возможности для одиночной игры. Primal переписывает правила и дает игрокам много возможностей, снова показывая, что Fortnite не похож ни на что другое.