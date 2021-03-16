6-й сезон Fortnite "Primal" будет с животными и Ларой Крофт
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Новый сезон Fortnite, получивший название «Primal», начинается с олдскульного оружия и новых игровых персонажей, включая Лару Крофт. История начинается после окончания финала нулевого кризиса - уникальной одиночной миссии, в которой игроки пытаются восстановить разрывы в реальности, вызванные энергетической сферой нулевой точки.
В новом сезоне появятся новые кроссоверные персонажи, в том числе эксперт по выживанию Лара Крофт и звезда бразильского футбола Неймар.
Fortnite продолжает развиваться интересными и неожиданными способами, расширяя игру и список персонажей, одновременно представляя большое количество знакомых лиц из других популярных франшиз. Будет интересно увидеть, на сколько Fortnite будет успешен в следующем сезоне и появятся ли в нем новые возможности для одиночной игры. Primal переписывает правила и дает игрокам много возможностей, снова показывая, что Fortnite не похож ни на что другое.
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