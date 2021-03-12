Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Согласно новому отчету, компания Qualcomm испытывает трудности с удовлетворением спроса на свои процессоры Snapdragon, которые используются не только в мобильных устройствах, таких как смартфоны и планшеты, но и в автомобилях. Qualcomm завалили заказами на флагманский процессор Snapdragon 888 SoC. Но компания не смогла удовлетворить высокий спрос на чипы с премиальной ценой и высокой маржой. «Это не дефицит, это крайний дефицит», - сказал вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг.

Snapdragon 888 используется во флагманских смартфонах, таких как семейство Samsung Galaxy S21 и ASUS ROG Phone 5. Но пострадали не только его флагманские SoC, но и линейки продуктов SoC низкого и среднего уровня. Данная ситуация с чипами Qualcomm повлияла на позицию Samsung в списке лидеров по глобальным продажам смартфонов.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru Топовая водянка от XPG уже в продаже -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU

Интересно, что еще одна причина нехватки заключается в том, что многие пользователи отказываются от продукции Huawei. США наложили санкции на Huawei из-за соображений национальной безопасности, которые закрыли доступ к аппаратным компонентам и программному обеспечению для американских компаний. Без доступа к приложениям и сервисам Google смартфоны Huawei сегодня не так привлекательны, как несколько лет назад.

Несмотря на опасения производителей комплектного оборудования и аналитиков по поводу адекватных поставок чипов, Qualcomm по-прежнему считает, что сможет достичь своих прогнозов отгрузки на второй квартал 2021 года.

реклама

Компания Qualcomm пытается перенаправить как можно больше производства на Snapdragon 888. Хотя это может быть выгодно для клиентов на рынке флагманских смартфонов, но может повлечь более серьезную нехватку смартфонов начального и среднего уровня в будущем.



