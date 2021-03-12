Qualcomm завалили заказами на флагманский процессор Snapdragon 888
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Согласно новому отчету, компания Qualcomm испытывает трудности с удовлетворением спроса на свои процессоры Snapdragon, которые используются не только в мобильных устройствах, таких как смартфоны и планшеты, но и в автомобилях. Qualcomm завалили заказами на флагманский процессор Snapdragon 888 SoC. Но компания не смогла удовлетворить высокий спрос на чипы с премиальной ценой и высокой маржой. «Это не дефицит, это крайний дефицит», - сказал вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг.
Snapdragon 888 используется во флагманских смартфонах, таких как семейство Samsung Galaxy S21 и ASUS ROG Phone 5. Но пострадали не только его флагманские SoC, но и линейки продуктов SoC низкого и среднего уровня. Данная ситуация с чипами Qualcomm повлияла на позицию Samsung в списке лидеров по глобальным продажам смартфонов.
Интересно, что еще одна причина нехватки заключается в том, что многие пользователи отказываются от продукции Huawei. США наложили санкции на Huawei из-за соображений национальной безопасности, которые закрыли доступ к аппаратным компонентам и программному обеспечению для американских компаний. Без доступа к приложениям и сервисам Google смартфоны Huawei сегодня не так привлекательны, как несколько лет назад.
Несмотря на опасения производителей комплектного оборудования и аналитиков по поводу адекватных поставок чипов, Qualcomm по-прежнему считает, что сможет достичь своих прогнозов отгрузки на второй квартал 2021 года.
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Компания Qualcomm пытается перенаправить как можно больше производства на Snapdragon 888. Хотя это может быть выгодно для клиентов на рынке флагманских смартфонов, но может повлечь более серьезную нехватку смартфонов начального и среднего уровня в будущем.
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