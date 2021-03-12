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Samsung готовится к запуску своего Galaxy Tab A7 Lite вместе с Galaxy Tab S7 Lite. Оба планшета относятся к категории доступных, и ожидается, что они поступят в продажу в конце второго квартала 2021 года. Хотя точная дата пока неизвестна. Недавно Galaxy A7 Lite появился в списках GeekBench и Bluetooth SIG с номером модели SM-T225.

Samsung Galaxy A7 Lite оснащен двухдиапазонным Wi-Fi, т.е. будет поддерживать две частоты: 2,4 Гц и 5 ГГц. В новом планшете установлен аккумулятор HQ-3565S емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Ожидается, что будущий гаджет будет оснащен SoC Helio P22T от Mediatek с Android 11 на борту. Объем оперативной памяти будет составлять 3 Гб. Размеры A7 Lite - 212,53 x 124,7 x 246,41 мм. Согласно замерам предполагается, что у него будет дисплей размером 8,7-дюймов.

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Ожидается, что Galaxy S7 Lite будет оснащен 12,4-дюймовым дисплеем LTPS TFT с разрешением 2560 x 1600 пикселей, с поддержкой 5G. Он будет работать на Android 11 из коробки. Компания запустит варианты LTE и WiFi.