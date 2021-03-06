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Выпуск игрового монитора Samsung Odyssey G9 в прошлом году прошел с колоссальным успехом, отчасти благодаря кривизне 1000R и высокой частоте обновления. Компания Samsung анонсировала новейший вариант игрового монитора Odyssey G9 - игровой монитор Odyssey G9 2021. В этой новой версии используется технология Quantum MiniLED, обеспечивающая не только улучшенную яркость, но и повышенную контрастность.

Игровой монитор Samsung Odyssey G9 2021 будет с таким же дизайном, что и оригинальный монитор G9, но с технологией Quantum MiniLED, которая предоставляет улучшенную яркость по сравнению с предыдущей версией. Данная технология также обеспечивает повышенную контрастность по сравнению со стандартной светодиодной подсветкой. Этот монитор предлагает максимальную яркость 2000 нит в местах при отображении HDR-контента.

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В 2020 году игровой монитор Odyssey G9 вызвал большой ажиотаж - в этом году Samsung повышает качество обслуживания, предлагая дисплей Quantum MiniLED и игровые функции премиум-класса. Изгиб экрана 1000R в сочетании с технологией дисплея Quantum MiniLED дает геймерам новые впечатления.

Этот монитор предлагает фантастические технические характеристики, включая собственное разрешение 2K, частоту обновления 240 Гц и размер экрана 49 дюймов. У этого 49-дюймового экрана один из самых жестких изгибов для игровых мониторов, изгиб этого монитора составляет 1000R. Samsung Odyssey G9 2021 предлагает высокую частоту обновления до 240 Гц и максимальное время отклика 1 мс, что идеально подходит для активных игр. Также данный монитор будет поддерживать технологии AMD FreeSync Pro и NVIDIA G-SYNC, которые устраняют любое заикание или разрывы экрана.

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Хотя компания Samsung еще не опубликовала какой-либо информацию о ценах на игровой монитор Samsung Odyssey G9 2021, предыдущая модель была выпущена с ценой в 1699 долларов. Это означает, что будущий монитор будет стоить не менее 1699 долларов.



