Realme GT 5G с ценой менее 465 долларов может стать самым доступным телефоном на Snapdragon 888
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Флагманский смартфон Realme GT 5G официально выйдет в Китае 4 марта. В преддверии старта, компания уже раскрыла некоторые спецификации смартфона. Сегодня стало известно, что на внутреннем рынке он будет стоить менее 2999 юаней (~ 465 долларов США).
Realme GT 5G будет будет построен на базе платформы Snapdragon 888 и оснащен AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц.
SoC будет сочетать улучшенную версию оперативной памяти LPDDR5 и хранилища UFS 3.1. Телефон недавно был замечен на тестах AnTuTu с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной памяти. Маркетинговый директор Realme Сю Ци заявил, что Realme GT 5G не будет иметь версию с 6 ГБ ОЗУ + 128 Гб встроенной памяти. Следовательно, похоже, что базовая модель смартфона может иметь 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.
Емкость его аккумулятора пока не известна. Но сертификация 3C телефона показала, что он может поддерживать быструю зарядку 65 Вт. По фронтальной камере телефона пока подробностей нет. Основная камера будет иметь разрешение в 64-мегапикселей. Ходят слухи, что смартфон будет оснащен 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 13-мегапиксельным телеобъективом. Realme GT 5G будет иметь 3,5-мм аудиоразъем и подэкранный сканер отпечатков пальцев.
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Realme GT 5G будет доступен в кожаном и стеклянном вариантах. Выше показаны некоторые из официальных изображений кожаной задней части (также известной как Bumblebee). Цена Realme GT ниже 2999 юаней указывает на то, что он поступит на китайский рынок как самый доступный телефон на Snapdragon 888.
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