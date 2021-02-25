PUBG Studio анонсировали новую мобильную игру PUBG: New State
реклама
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, также известная как PUBG, переносится в будущее. Разработчик Krafton представил PUBG: New State для iOS и Android, перенося игру Battle Royale в 2051 год в место под названием Трой. В отличие от PUBG Mobile, которая была разработана китайской Tencent, это совершенно новый опыт, созданный командой PUBG Studio.
С 30-летним скачком во времени новая карта обещает футуристическое оружие, технику и транспортные средства, включая баллистический щит и дроны. Он также предлагает новую функцию настройки в игре, позволяющую создавать собственное оружие с помощью наборов для настройки, включая улучшения производительности, выбор режима огня и насадки для гранатометов.
Трейлер показывает в значительной степени то, что вы ожидаете от названия PUBG, например, яростные перестрелки, автомобильные погони и кинематографические декорации. Футуристический окружающий мир сильно отличается от текущих карт, но PUBG: New State неплохо выглядит, как для мобильной игры. По словам разработчика, он обеспечит рендеринг глобального освещения, улучшенную графику и более плавный и стабильный игровой процесс. PUBG: New State появится на планшетах и телефонах Android и iOS где-то в 2021 году, но вы можете предварительно зарегистрироваться на версию для Android прямо сейчас.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила