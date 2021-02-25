Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, также известная как PUBG, переносится в будущее. Разработчик Krafton представил PUBG: New State для iOS и Android, перенося игру Battle Royale в 2051 год в место под названием Трой. В отличие от PUBG Mobile, которая была разработана китайской Tencent, это совершенно новый опыт, созданный командой PUBG Studio.

С 30-летним скачком во времени новая карта обещает футуристическое оружие, технику и транспортные средства, включая баллистический щит и дроны. Он также предлагает новую функцию настройки в игре, позволяющую создавать собственное оружие с помощью наборов для настройки, включая улучшения производительности, выбор режима огня и насадки для гранатометов.

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU





Трейлер показывает в значительной степени то, что вы ожидаете от названия PUBG, например, яростные перестрелки, автомобильные погони и кинематографические декорации. Футуристический окружающий мир сильно отличается от текущих карт, но PUBG: New State неплохо выглядит, как для мобильной игры. По словам разработчика, он обеспечит рендеринг глобального освещения, улучшенную графику и более плавный и стабильный игровой процесс. PUBG: New State появится на планшетах и телефонах Android и iOS где-то в 2021 году, но вы можете предварительно зарегистрироваться на версию для Android прямо сейчас.

реклама



