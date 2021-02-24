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Будущие модели AirPods смогут определять, правильно ли пользователи их носят

Ультразвуковые датчики приближения в будущих AirPods будут определять, правильно ли они установлены в ухе
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В то время как технологии позволили перейти с громоздких наушников на миниатюрные, всегда есть что-то, что компания вроде Apple хотела бы улучшить. Например, с AirPods Pro компания представила сменные силиконовые насадки для ушей, чего не было в AirPods первого и второго поколения.

Но Apple пошла дальше и занялась разработкой наушников, которые благодаря ультразвуковым датчикам приближения будут определять: правильно ли они расположены в вашем ухе?

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При неправильном ношении на ваш iPhone или iPad будет отправляться уведомление, в котором вам будет предложено изменить положение AirPods, чтобы добиться наилучшего качества звука.

К сожалению, эта новая функция не дебютирует в AirPods 3, которые должны появиться в марте. Apple будет сейчас тщательно тестировать эту функцию, если она не будет одобрена, компания может полностью отказаться от нее.

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Конечно, вы должны иметь в виду, что это все еще патент, и даже несмотря на то, что Apple успешно подала его - его могут отклонить на любом этапе.

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Курс Ethereum всего за сутки обвалился на 25%, ощутимо снизив прибыльность майнинга
omoikane
16:13
может и не врал, но вроде RT ядер в два раза меньше на блок. Насколько я помню.
GeForce RTX 3060 заметно обогнала свою предшественницу в ряде бенчмарков 3DMark и Superposition
ZeroCooolX
16:13
Вы там это, для Вас **** отдельный котёл в аду приготовят.
Курс Ethereum всего за сутки обвалился на 25%, ощутимо снизив прибыльность майнинга
Renegade1979
16:12
Так история про то, что были свидетели и она даже его нафик послала (месячные), раз не было даже факифаки, то какие претензии? Просто издательства начали ставать в позу "мол как это, харасьмент, абюзя...
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Тролль Толстый
16:11
не будет заказов с сша, китайса опять пойдут рис выращивать )
США продолжат снижать свою зависимость от поставок из Китая
Михаил Ааа
16:09
Их меньше, но они должны быть в пару раз быстрее предыдущего поколения, если Куртка не врал.
GeForce RTX 3060 заметно обогнала свою предшественницу в ряде бенчмарков 3DMark и Superposition
omoikane
16:06
"RT+Tensor Cores" но их меньше.
GeForce RTX 3060 заметно обогнала свою предшественницу в ряде бенчмарков 3DMark и Superposition
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