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В то время как технологии позволили перейти с громоздких наушников на миниатюрные, всегда есть что-то, что компания вроде Apple хотела бы улучшить. Например, с AirPods Pro компания представила сменные силиконовые насадки для ушей, чего не было в AirPods первого и второго поколения.

Но Apple пошла дальше и занялась разработкой наушников, которые благодаря ультразвуковым датчикам приближения будут определять: правильно ли они расположены в вашем ухе?

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При неправильном ношении на ваш iPhone или iPad будет отправляться уведомление, в котором вам будет предложено изменить положение AirPods, чтобы добиться наилучшего качества звука.

К сожалению, эта новая функция не дебютирует в AirPods 3, которые должны появиться в марте. Apple будет сейчас тщательно тестировать эту функцию, если она не будет одобрена, компания может полностью отказаться от нее.

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Конечно, вы должны иметь в виду, что это все еще патент, и даже несмотря на то, что Apple успешно подала его - его могут отклонить на любом этапе.