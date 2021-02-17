Появилась информация о видеокарте Sapphire Radeon RX 6900 XT TOXIC AIO с жидкостным охлаждением
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Видеокарта Sapphire Radeon RX 6900 XT TOXIC AIO с жидкостным охлаждением имеет максимальную мощность 450 Вт, что на 150 Вт выше Radeon RX 6900 XT.
Последний вариант, который мы видели, вариант с водяным охлаждением в Sapphire RX 390X TOXIC и RX 280X ATOMIC предыдущего поколения. Судя по тизерам, вполне вероятно, что это будет вариант Radeon RX 6900 XT TOXIC, поскольку он имеет желтую подсветку, как на RX 390X TOXIC. Это может быть даже TOXIC ATOMIC, потому что мы видели буквы Т и А в китайском тизере.
Питание будет осуществляться через двойной 8-контактный и один 6-контактный разъемы питания. Потребляемая мощность составляет: 75 Вт (PCIe) + 150 Вт (PEG 8pin) + 150 Вт (PEG 8pin) + 75 Вт (PEG 6pin) = 450 Вт, что на 150 Вт выше Radeon RX 6900 XT.
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Глядя на дизайн карты, можно увидеть один вентилятор в графическом процессоре, прикрытый несколькими решетками, а остальная часть - глянцевый корпус. Когда часть графического процессора закрыта корпусом, мы можем сделать вывод, что под ним будет насос. Видеокарта Sapphire Radeon RX 6900 XT Toxic будет поставляться с двухслотовой конструкцией и будет охлаждаться 360-миллиметровым охладителем AIO Liquid.
Больше информации о видеокарте будет в доступе, когда будет официально запущен Sapphire RX 6900 XT. Дата выпуска и доступность неизвестны, но это, безусловно, будет карта высокого уровня.
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