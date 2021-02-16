Rainbow Six Quarantine переименован в Rainbow Six Parasite, Day 1
реклама
Может ли Rainbow Six Quarantine скоро выйти под новым названием? Мы узнали об игре в 2019, но, по сути, ничего о ней не видели, и несколько дат выпуска пропустили без каких-либо реальных объяснений того, что происходит. Во время своего последнего отчета о доходах Ubisoft представила небольшое обновление, сообщив, что они рассматривают возможность изменения названия игры из-за COVID-19. Что ж, похоже, игра действительно получила изменение названия и может выйти обновленной уже в сентябре.
Согласно ORBIS Patches , в PlayStation Network было загружено обновление для Rainbow Six Quarantine весом 14,2 ГБ.
Хммм, что это? Вы говорите, Rainbow Six Parasite? Кажется, раскрыто новое название игры! Многие люди теперь могут негативно реагировать на что-либо со словом «карантин» в названии, учитывая то, что мир пережил за последний год, так что это просто хороший маркетинговый смысл. Конечно, относитесь ко всему этому с небольшой долей скепсиса, пока Ubisoft не сделает это официально, но, похоже, это действительно так.
Для тех, кто не успевает, Rainbow Six Parasite (или как там его в конечном итоге называют) ориентирован на совместную игру PvE и будет расширять историю, установленную в событии «Outbreak» Rainbow Six Siege 2018, в котором игроки сражаются. Люди заражены загадочным инопланетным вирусом. Это базовое описание - единственная официальная информация, которую Ubisoft предоставила на данный момент.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила