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Может ли Rainbow Six Quarantine скоро выйти под новым названием? Мы узнали об игре в 2019, но, по сути, ничего о ней не видели, и несколько дат выпуска пропустили без каких-либо реальных объяснений того, что происходит. Во время своего последнего отчета о доходах Ubisoft представила небольшое обновление, сообщив, что они рассматривают возможность изменения названия игры из-за COVID-19. Что ж, похоже, игра действительно получила изменение названия и может выйти обновленной уже в сентябре.

Согласно ORBIS Patches , в PlayStation Network было загружено обновление для Rainbow Six Quarantine весом 14,2 ГБ.

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Хммм, что это? Вы говорите, Rainbow Six Parasite? Кажется, раскрыто новое название игры! Многие люди теперь могут негативно реагировать на что-либо со словом «карантин» в названии, учитывая то, что мир пережил за последний год, так что это просто хороший маркетинговый смысл. Конечно, относитесь ко всему этому с небольшой долей скепсиса, пока Ubisoft не сделает это официально, но, похоже, это действительно так.

Для тех, кто не успевает, Rainbow Six Parasite (или как там его в конечном итоге называют) ориентирован на совместную игру PvE и будет расширять историю, установленную в событии «Outbreak» Rainbow Six Siege 2018, в котором игроки сражаются. Люди заражены загадочным инопланетным вирусом. Это базовое описание - единственная официальная информация, которую Ubisoft предоставила на данный момент.