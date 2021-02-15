В сети появился новый рендер Xiaomi Mi 11 Lite с плоским экраном
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Знаменитая компания Xiaomi еще не назвала официальную дату выхода Mi 11 Lite, но в ближайшее время, как ходят слухи, младшая модель выйдет на рынок.
Согласно имеющимся рендерам Mi 11 Lite, внешне очень похож на обычный Mi 11. Как и у старшей модели, у младшей будет на тыльной стороне корпуса блок из трех камер, а селфи-камера, как же без нее, будет расположена в левом верхнем углу. Главные различия смартфонов будут заключаться в дисплеях. У Mi 11 Lite экран будет плоским с более широкими гранями, что будет позволять использовать гаджет одной рукой.
Ввиду того, что на рендерах торцы смартфона не видны, достоверно утверждать: будет ли в новой модели 3,5 мм разъем для наушников, не представляется возможным. Но можно смело заявить о наличии USB Type-C.
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На боковой поверхности Mi 11 Lite расположен дактилоскопический сканер. Как известно, данный датчик у старшей модели находится под экраном. Также на данный момент неизвестно, будет ли Mi 11 Lite оснащаться AMOLED матрицей. Обычно Xiaomi использует IPS матрицы в младших версиях устройств.
Согласно инсайдам, смартфон будет оснащен Qualcomm Snapdragon 732G без 5G. На рынке будет доступно две версии устройства - с 64 либо 128 Гбайт ПЗУ с 6 Гбайт ОЗУ. Также гаджет будет поддерживать Quick Charge и оснащаться аккумулятором емкостью 4150 мА/ч.
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