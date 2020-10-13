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Такие стриминговые платформы, как Steam Link, а в данном случае Moonlight, позволяют играть в современные игры для ПК на многих устройствах, в том числе Raspberry Pi. Основатель проекта Томбстон использовал сервис Moonlight для своей мини-приставки на Raspberry Pi.

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Вместо эмуляторов он запустил на Pi потоковую передачу игр с ПК. Это оказалось менее требовательной задачей для малинки, чем эмуляция старых 3D игр. Такая нагрузка оказалась по плечу даже самой простой версии Raspberry Pi, поэтому автор постарался уместить сборку в корпус, размером чуть больше PSP.

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В устройстве используется 5,5-дюймовый экран Waveshare с разрешением 1080p. В качестве вычислительной начинки работает Raspberry Pi Zero W. Вместо встроенного Wi-Fi от Pi Zero автор установил внешний USB-адаптер.

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Кнопки для "игрушки" были взяты из старых контроллеров Dual Shock. Портативную работу устройства обеспечивает аккумулятор LiPo емкостью 5000 мАч. Корпус, а также триггеры и стики были напечатаны на 3D-принтере по индивидуальному проекту.