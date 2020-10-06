Cyberpunk 2077 получил официальную дату выхода
После долгого ожидания статус разработки Cyberpunk 2077 официально стал «золотым», а это означает, что издатель объявляет игру достаточно готовой, чтобы отправить ее в печать на компакт-дисках, которые будут отправлены розничным продавцам.
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Хорошо для геймеров, не очень для разработчиков: чтобы вовремя выпустить продукт на рынок, CD Project Red заставляет работать сотрудников 6 дней в неделю.
Таким образом, студия в настоящее время буквально грызет программный код, чтобы исправить как можно больше ошибок и проблем к 19 ноября, и, хотя финальная версия Cyberpunk 2077 уже была отправлена дистрибьюторам, их главная задача: патч первого дня.
Многие функции игры появятся с патчем первого дня, включая многопользовательский режим, несколько платных расширений и бесплатные DLC.
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А пока, всем желающим поиграть в Cyberpunk 2077 лучше подготовить свою систему. CD Projekt Red хоть и заявляет о демократичных системных требованиях Cyberpunk 2077, однако, никто не сомневается, что это будет одна из самых требовательных игр. По крайней мере, на максимальных настройках.
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