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Заметка для всех, кто надеется заполучить одну из карт серии RTX 3000 Founder's Edition: похоже, в интернет-магазине Nvidia появился глюк, из-за которого адрес электронной почты и дополнительная личная информация покупателей может отображаться в личном кабинете у любого пользователя. Источник в Reddit опубликовал скриншот того, как при входе в личный кабинет у него стали доступны данные пользователей, а именно, адрес электронной почты и "частично замаскированная" информация о кредитной карте. Множество других пользователей также подтвердили, что видели чей-то адрес электронной почты при входе в систему, когда проверяли заказ.

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По словам PR менеджера компании, NVIDIA изучает проблему и предоставит дополнительную информацию, как только она станет доступна.