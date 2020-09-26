Ошибка при регистрации на сайте NVIDIA приводит к демонстрации данных уже зарегистрированных пользователей
Заметка для всех, кто надеется заполучить одну из карт серии RTX 3000 Founder's Edition: похоже, в интернет-магазине Nvidia появился глюк, из-за которого адрес электронной почты и дополнительная личная информация покупателей может отображаться в личном кабинете у любого пользователя. Источник в Reddit опубликовал скриншот того, как при входе в личный кабинет у него стали доступны данные пользователей, а именно, адрес электронной почты и "частично замаскированная" информация о кредитной карте. Множество других пользователей также подтвердили, что видели чей-то адрес электронной почты при входе в систему, когда проверяли заказ.
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По словам PR менеджера компании, NVIDIA изучает проблему и предоставит дополнительную информацию, как только она станет доступна.
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