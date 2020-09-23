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Во вторник компания Samsung поделилась дополнительной информацией о своем новом 980 Pro, первом потребительском твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe 4.0. Samsung SSD 980 Pro будет предлагаться в исполнениях 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ с последовательными скоростями чтения и записи до 7000 МБ / с и 5000 МБ / с соответственно.

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Заявленные характеристики новых накопителей выглядят следующим образом:

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Конечно, столь скоростной диск будет нагреваться, как это делают и нынешние модели. Однако, компания применила инновации в этом случае и оснастила новые твердотельные накопители никелевым покрытием на контроллере и теплораспределителем на задней стороне для рассеивания тепла.

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Новые модели от Samsung будут доступны во всем мире в конце этого месяца по цене от 89,99 долларов. По заявлению Samsung, объем накопителя на 2 ТБ планируется выпустить ближе к концу года. На все модели предоставляется пятилетняя ограниченная гарантия.